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القبض على متهمان بحوزتهما لحوم وسلع غذائية مجهولة المصدر في القاهرة

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القبض على متهمان بحوزتهما لحوم وسلع غذائية مجهولة المصدر في القاهرة القبض على متهمان بحوزتهما لحوم وسلع غذائية مجهولة المصدر في القاهرة

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تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسؤول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة لإدارته المخزن «بدون ترخيص» وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المخزن على 1 طن لحوم ودواجن و500 كيلو دقيق و299 كيلو زيت طعام و200 كيلو مكرونة و1440 قطعة جبنة وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.
كما تمكنت من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة لإدارته المخزن «بدون ترخيص» وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المخزن على 730 كيلو زيت طعام و114 كيلو عسل أسود و50 جركن فارغا معدا للتعبئة.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بإدارتهما المخزنين بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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