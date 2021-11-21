طلب إحاطة بالنواب حول زيارة الأمير تشارلز وزوجته لعزبة خير الله: صورت المجتمع كبلطجية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائب ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة بشأن زيارة الأمير تشارلز وزوجته لعزبة خير الله.

وقالت في تصريحات صحفية لها، صباح اليوم، إن فيديوهات زيارة قرينة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني أثارت الغضب في نفوس المصريين اذ كيف تتجاهل زيارة مناطق تطوير العشوائيات ومدى تحسن وضع المرأة في تلك المناطق ليتم التركيز على تلك المنطقة وليتم تقديم ما يفترض انه فن مسرح، في صورة عرض مبتذل يصور المجتمع كمجموعة من البلطجية والمجرمين واللصوص بما فيهم أهل المرأة لتتحول إلى بلطجية ومجرمة هي الاخرى، هذا التشويه الذي صدم جموع المصريين كيف يتم تقديمه كنموذج معبر عن المرأة المصرية.

اطالب بمحاسبة كل من راجع تقديم هذا العمل وقبل ان يعرض وقالت إن مصر وقيادتها تبذل جهودا جبارة لرفع مستوي معيشة المواطن والارتقاء بالمراة المصرية فلا يليق ان يكون هذا النموذج هو الممثل لها، ومن حق المصريين معرفة المسؤول عن هذا التشويه للمرأة المصرية بل والمجتمع المصري ككل.