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ضبط صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بإدارة إنترنت دون ترخيص

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ضبط صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بإدارة شبكة إنترنت دون ترخيص ضبط صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بإدارة إنترنت دون ترخيص

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أكدت معلومات وتحريات مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب شركة، مقيم بمحافظة الجيزة بإتخاذه من غرفة كائنة بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة مكاناً لإدارة إنترنت بدون ترخيص، وتوزيعها على عملائه المقيمين بالمنطقة المحيطة مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالغرفة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 9 أطباق هوائية خاصة بالشبكة لإستقبال الإشارة و3 أجهزة أنتنه لإستقبال الإنترنت و4 أجهزة نانو إستيشن لتوزيع الإنترنت وكيسة كمبيوتر و2 رواتر و2 جهاز محمل عليه برامج تشغيل الشبكة و6 أجهزة أكسس بوينت و3 أجهزة سويتش توزيع و2 باور سابلاى لتشغيل الأطباق.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد توصيل الإنترنت لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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