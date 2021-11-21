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ضبط متهم لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمنيا

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ضبط متهم لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمنيا ضبط متهم لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمنيا

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مكتب للإستيراد والتصدير، مقيم بالمنيا بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية بأسعار أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك بتوفير تلك العملات الأجنبية لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء، متخذاً من المكتب الخاص به مركزاً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهدافه وتم ضبطه، وبحوزته عملات «أجنبية – محلية»، وبمواجهته إعترف بنشاطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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