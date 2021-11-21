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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأحد الأشخاص يدعي «طارق» وزوجته الأجنبية «لانا» والذين يقولا أنهما كانا في فرع فودافون وقت اعتداء موظفي خدمة العملاء على الطبيب في حادثة فيديو فوادفون الشهيرة، وأنه مصور مقطع الفيديو.

يروي «طارق» في الفيديو أن ماكينة حجز الأدوار في فودافون معطلة، وأن الطبيب كان لديه مشكلة كبيرة في الخط، وخرج الطبيب ليرد على التليفون فطلبوا منه التقدم بدلاً منه، وعاد الطبيب وقرر الموظف إرجائه، فاعترض وتدخل الطبيب طالبًا من خدمة العملاء التحدث بطريقة لائقة، ومن هنا بدأ واقعة الاعتداء على الطبيب، وهو ما أكدته زوجته لانا في مقطع الفيديو.

مُصور حادثة الاعتداء على الطبيب فى فودافون وزوجته الأجنبية يرويان شهادتهما: اتهموني بسبهم (فيديو)

وأكد طارق أنه حضر الواقعة من أولها إلى آخرها، وأعطي مقطع الفيديو الذي قام بتصويره لزوجة الطبيب والتى شاركته على مواقع التواصل الإجتماعي، وأن دافعه وزوجته لعمل فيديو لشرح الواقعة أن هناك الثير من الاشياء غير صحيحة، ويحاول تصحيحها، منها أن الطبيب هو الذي تسبب في المشكلة على غير الحقيقة وأنه لم يحدث منه أي خطأ.

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وشرح طارق أنه توجد مشكلة في ترقيم العملاء، وحدث خلاف عادي، وتم التهجم على الطبيب بالصورة الموجودة في الفيديو، مشيرًا إلى أن المشكلة أن موظف لم يحل المشكلة بطريقة متحضرة.

وأضاف أن المشكلة بدأت عندما بدأ موظف خدمة العملاء بالتعامل معه ومع الطبيب في ذات الوقت، وأنه اعترض طالبًا أن يذهب إلى الموظف الآخر، وكان الرد من أحد الموظفين بطريقة غير لائقة، وتدخل الطبيب معترضًا على طريقة موظف خدمة العملاء في الرد عليه، وتعصب موظف خدمة العملاء وقال موظف خدمة للطبيب «اطلع بره»، ورد الطبيب «انت بتقولي أنا أطع بره»، ثم أتي موظف فأمسك بالطبيب من ذراعه ثم تدخل الآخرين وبدأوا في ضربه.

مشاجرة داخل فودافون

وشرح طارق أنه لم يتدخل في الدفاع عن الطبيب وقتها لن التدخل لن يأتيه بحقه، معبرًا عن اعتقاده أن التصوير يمكن يأتي بحقه أفضل فبدأ في التصوير، مضيفًا: «أنا مش مصدق عمري أن يحدث ذلك في شركة عالمية مثل فودافون».

ويضيف خرجت خارج الفرع وأغلق الموظفين الفرع على الطبيب وطلبت النجدة التي حضرت، وبعدهما عندما وجدوا أني صورت حاولت اتهامي بأنني قمت بسبهم أمام الضابط لإخافتي، ثم تراجعوا عن ذلك، وتم عمل محضر أطرافه الطبيب والموظفين الثلاثة.

وتواصلت مع خدمة عملاء فودافون وقالوا إن الطبيب هو الذي يجب أن يتقدم بالشكوي، وحاول مدير الفرع بعدها أن يخرج كاميرات الفرع ولم يجد ما يدين الطبيب، وأنه «اتبهدل واتهان بدون ما يعمل حاجة».

وأشار إلى أن النقود التي كانت على الأرض تخص الطبيب كانت في يده ووقعت على الأرض أثناء المشاجرة.

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وأكد طارق أنه ظل مع الدكتور حتى تم عمل المحضر وتبادلا التليفونات لحضوره للشهادة في حال طلبه فيما بعد، وأعطي الفيديو لزوجة الطبيب التي شاركته على مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وفوجئ بأنه انتشر بطريقة كبيرة أكبر مما تخيل.

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وأشار طارق إلى أن فودافون لم تحاول الاتصال بالطبيب أو به، وأنهم أرسلوا فقط محامين، وكان المفروض ينزلوا اعتذار رسمي سريعًا، مضيفًا أنه دائم زيارة ذلك الفرع وأن هناك مشاحنات وأن ماكينة أرقام الحجز معطلة من فترة، وأنه قرأ في التعليقات على فيديو الاعتداء على الطبيب في فودافون كثير من التعليقات عن تعرضهم في مشاكل داخل نفس الفرع.