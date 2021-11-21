حكم نهائي ينصف ذوي الإعاقة المشتغلين في «الأعمال الحرفية» إعادة فتح ورشة أغلقتها الوحدة المحلية لتمكين «معاق» من إستكمال عمله

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رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وأيدت الحكم الصادر لصالح ذوى الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة في الأعمال الحرفية من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار غلق ورشة الرخام التي تمتلكها الوحدة المحلية ويديرها المدعي من ذوى الإعاقة بعقد بينهما بمناصفة الإيراد، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة فتح الورشة, وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .

كان مقيم الدعوي قد ذكر فيها أن الوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي بمركز ومدينة شبراخيت تعاقدت معه للعمل في ورشة أعمال الرخام التابعة للوحدة المحلية وإتفقت معه على مناصفة الإيراد، وانه كان ملتزماً بالإتفاق طوال مدة العقد , وقام بتشغيل 22 فرد للعمل بالورشة, إلا انه فوجئ بقرار رئيس الوحدة المحلية بغلق الورشة بالقوة الجبرية بحجة أنها «بدون ترخيص» رغم أنها مملوكة للوحدة المحلية.

وأكدت المحكمة في حكمها على عدة مبادئ لحماية ذوى الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة في الأعمال الحرفية أولها أن الدستور المصري 2014 أولي ذوي الإعاقة والأقزام اهتماماً لم تشهده مصر من قبل بستة نصوص دستورية.

كما أن توفير فرص العمل لذوى الإعاقة أصبح حقاً دستورياً ملزماً لجميع سلطات الدولة وأجهزتها الإدارية لدمجهم مع غيرهم من المواطنين. وأن هذا الحق الدستورى في التزام الدولة بضمان حقوق المعاقين حقق ثماره على فئة كانت مهمشة لمدة سنوات طويلة.

وأن الدستور أنشأ المجلس القومي لذوي الإعاقة كياناً اعتبارياً مستقلاً يُؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنصفة لكل مصري اختبرته السماء بإعاقة ما. كما أكدت المحكمة أنه لا ينبغي على الوحدة المحلية أن تستغلق في وجه المعاق باب الرزق وهي عليمة بإعاقته لتضيف إلى حياته ظلمة وعتمة بدلاً من أن تنير أمامه طريق الحياة.

وأن العامل المتعاقد مع الوحدة المحلية رغم إعاقته استطاع أن يستجمع حوله إثنتين وعشرين أسرة تعمل بالورشة ترتزق معه اُكل الحياة، وغلق الورشة تمنعهم من كسب رزقهم بالحلال وتشريد أسرهم وزيادة أعداد العاطلين.