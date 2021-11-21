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بتعاملات 4 ملايين جنيه.. ضبط سيدة لقيامها بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في بورسعيد

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بتعاملات 4 ملايين جنيه.. ضبط سيدة لقيامها بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في بورسعيد بتعاملات 4 ملايين جنيه.. ضبط سيدة لقيامها بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في بورسعيد

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة بورسعيد بتلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية من خارج البلاد واستبدالها عقب ذلك إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة وهو ما يعد تعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها، وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاتها طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 5 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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