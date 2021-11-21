أخبار عاجلة

اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات -
طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر -
عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة» -
تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم -
68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القدس المحتلة.. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين

Print
القدس المحتلة.. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين القدس المحتلة.. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين
قوات الاحتلال أغلقت جميع أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة

القدس المحتلة.. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين

استشهد فلسطيني، وأصيب 3 جنود من شرطة حرس الحدود الإسرائيلي بجروح، الأحد، جراء إطلاق نار بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، حسب إعلام عبري.

ونقلت "رويترز" عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "3 مصابين في إطلاق نار تجاه شرطة حرس الحدود في باب السلسلة (أحد أبواب المسجد الأقصى)"، دون مزيد من التفاصيل.

فيما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت، الرصاص الحي صوب شاب قرب باب السلسلة".

من جانبها، قالت القناة (12) العبرية الخاصة: إن "فلسطينيًّا أطلق النار على شخصين (لم تُحدد هويتهما) بالقرب من باب السلسلة، أصيب أحدهما بجروح قاتلة والآخر بجروح متوسطة".

وأضافت أن قوات الأمن الإسرائيلية تَصدت للمهاجم وقتلته ودخلت منطقة الحرم القدسي.

ونقلت عن شهود عيان، أن "قوات الاحتلال أغلقت جميع أبواب المسجد الأقصى، والبلدة القديمة، ومنعت الدخول والخروج منها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار