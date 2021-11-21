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68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
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الحالة المرورية بكورنيش النيل و كوبرى أكتوبر

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