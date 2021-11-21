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مصرع 3 عناصرإجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في الدقهلية

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مصرع 3 عناصرإجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في الدقهلية مصرع 3 عناصرإجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في الدقهلية

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أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 3 عناصر اجرامية شديدة الخطورة في الدقهلية، وذلك عقب تبادل اطلاق النيران اثناء محاولة القوات القبض عليهم .
قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الاحد: «إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة، قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وقطاع الأمن المركزى بإستهداف 3 عناصر إجرامية خطرة، أحدهم سبق إتهامه فـى 25 قضية ما بين «سرقة وهتك عرض وشروع فـى قتل وسلاح نارى» ومطلوب التنفيذ عليه في جنايات «إطلاق أعيرة نارية وسرقة وسرقة بالإكراه» والصادر فيها أحكام بــ«السجن والسجن المؤبد» وآخر سبق إتهامه في قضايا«سرقة ومخدرات وسلاح أبيض»، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية)».

وأضافت: «لدى وصول القوات لمكان تواجدهم بإحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية وإستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة ناريه تجاهها فبادلته بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، واسفر ذلك مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار وكمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام و3 دراجات نارية و2 هاتف محمول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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