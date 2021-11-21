رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى بجنوب سيناء

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أكد المهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، أنه تم الدفع بعدد ٤٠ سيارة ومعدة لشفط المياه المتراكمة في شوارع مدن المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل فرق الأزمات والطوارئ طبقاً لتوزيع المناطق الساخنة بجنوب سيناء.

وأوضح أن الشركة رفعت حالة الاستعداد للدرجة القصوى بقطاع جنوب سيناء، في إطار الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ، كما شهدت مدينة أبوزنيمة تجمعات سيل قبل مدخل المدينة وجار المتابعة حالياً من الشركة.

وأشار «عرفة» إلى أن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى أقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما شدد على اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية خلال العمل، ووجه بإجراء عمليات رفع تجمعات مياه الأمطار أولا بأول لضمان السيولة المرورية بمختلف مدن المحافظة، وانعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بالشركة على مدار الساعة.

وتهيب الشركة بجميع المواطنين تقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 أو التواصل مع مسؤولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.