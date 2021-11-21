أخبار عاجلة

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى بجنوب سيناء

Print
رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى بجنوب سيناء رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى بجنوب سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، أنه تم الدفع بعدد ٤٠ سيارة ومعدة لشفط المياه المتراكمة في شوارع مدن المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل فرق الأزمات والطوارئ طبقاً لتوزيع المناطق الساخنة بجنوب سيناء.

وأوضح أن الشركة رفعت حالة الاستعداد للدرجة القصوى بقطاع جنوب سيناء، في إطار الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ، كما شهدت مدينة أبوزنيمة تجمعات سيل قبل مدخل المدينة وجار المتابعة حالياً من الشركة.

وأشار «عرفة» إلى أن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى أقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما شدد على اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية خلال العمل، ووجه بإجراء عمليات رفع تجمعات مياه الأمطار أولا بأول لضمان السيولة المرورية بمختلف مدن المحافظة، وانعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بالشركة على مدار الساعة.

وتهيب الشركة بجميع المواطنين تقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 أو التواصل مع مسؤولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات

اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات

طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر

طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر

عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة»

عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة»

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا