«ثلج ومطر ورياح شديدة» .. الطقس السيئ يواصل ضرب الإسكندرية (صور)

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تعرضت مناطق متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالثلوج ورياح شمالية غربية فضلا عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لليوم الثالث على التوالي. وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية.

وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة المكنسة التي تستمر لمدة 4 أيام.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا ومقاطع فيديو تظهر تساقط الثلوج وكرات البرد بمنطقة جليم شرق الإسكندرية.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وقرر المحافظ تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون»، اليوم الأحد، وتعطيل العمل بالمصالح الحكومية، فيما قررت جامعة الإسكندرية تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ.

وانهارت شرفة شقة بعقار قديم بمنطقة مينا البصل بحي غرب الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بسبب الطقس السيئ، وذلك دون حدوث إصابات.

الطقس السيئ يواصل ضرب الإسكندرية.. أمطار متواصلة وجهود لكسح المياه من الشوارع

الطقس السيئ يواصل ضرب الإسكندرية.. أمطار متواصلة وجهود لكسح المياه من الشوارع

الطقس السيئ يواصل ضرب الإسكندرية.. أمطار متواصلة وجهود لكسح المياه من الشوارع

الطقس السيئ يواصل ضرب الإسكندرية.. أمطار متواصلة وجهود لكسح المياه من الشوارع