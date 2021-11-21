تداول 1006 أطنان بضائع بموانئ البحر الأحمر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1006 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و448 شاحنة و84 سيارة و31008.944 طن فحم.

شملت حركة الصادرات 777 طن بضائع عامة و235 شاحنة و9 سيارة ملاكي، وشملت حركة الواردات 229 طن بضائع عامة و213 شاحنة و75 سيارة و31008.944 طن فحم ويتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

في الوقت الذي استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 110 شاحنات و75 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 76 شاحنة، السفينة LAVIRO بحمولة 31008.944 طن فحم قادمة من إسبانيا.

وتم مغادرة ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 85 شاحنة، وسيارة ملاكي.

كما تمت مغادرة ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 110 شاحنات و 3 سيارات ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء كما تم استقبال 27 شاحنة بحمولة 229 طنا وتصدير 40 شاحنة بحمولة 777 طنا.