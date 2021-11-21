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تصدر النجم أحمد عز، وفيلمه «العارف»، قائمة الأعلى مشاهده في مصر والوطن العربي على منصة شاهد vip الرقمية، التي بدأت عرض الفيلم 18 نوفمبر، رغم استمرارية عرضه في دور العرض السينمائي.

«عز» قال إنه يعتبر الفيلم أصعب تجاربه في السينما لأنه تطلب مجهودا بدنيا قاسيا، وسافر بسببه لأكثر من دولة، الفيلم من نوعية أفلام الأكشن التي تعتمد على الحركة، فهو تنفيذيًا مرهق.

وأضاف أن مخرجه أحمد علاء استعان بطاقم عالمي وهم نفس منفذي المعارك والأكشن لفيلم «mission impossible»، وهو ما يتطلب مجهودا ضخما جدًا، وهو من قاموا بتدريبه على تنفيذها واحتاج وقتا طويلا جدًا».

«العارف» إخراج أحمد علاء، تأليف محمد سيد بشير، ويشارك «عز» في بطولته أحمد فهمي ومحمود حجازي ومحمود حميدة ووريتا حايك، وركين سعد، وهو العمل الذي يتبنى قضية العصر الخاصة بحرب المعلومات والعقول، التي تمارس على الشعوب في الوقت الحالي، وقصته مستوحاة من قصة حقيقية.