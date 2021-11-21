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احتفلت جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، امس السبت، بعيد الطفولة بفعاليات رسمت على وجوه الأطفال البهجة والسرور، نظمتها الجمعية قى مكتبة المستقبل، أحدى المنصات الثقافية بالجمعية.

قالت سهام الجوهرى، نائب رئيس الجمعية ان الفعاليات تنوعت مابين ورش الحكى ومسرح العرائس وتحريك الدمى، والتى تعرف الاطفال خلالها على كيفية صياغة وانتقاء الحكايات، وأساسيات القصة وبنائها، بالإضافة إلى العديد من المهارات منها النطق وسلامة مخارج الألفاظ واللغة، والحكي من ناحية تشويق المستمع وتنويع الأداء وتصوير المشاهد وتشخيص بعض شخوص الحكاية.

كما اشارت الجوهرى إلى تفاعل الاطفال مع حاكي مسرح العرائس، إحدى العروض الترفيهية، الذي يجسد الخيال للأطفال قصصاً عبر شخصيات تتمتع بالحركة والكلام والقفز يراها الطفل فيرغب بالتحدث إليها ومحاكاتها.

كما قال فؤاد عدلى، مدير مكتبة المستقبل، ساعة تحلق خلالها الأطفال حول المسرح برفقة أهاليهم يتابعون بعناية تفاصيل الحكاية غير مدركين بأن هناك من يقوم بتحريك أبطالها من وراء ستار، هذا السر وطريقة تحريك هذه الدمى قد يكون وراء حب الأطفال لمثل هذه الفعالية.

واوضح عدلى، ان مسرح العرائس اصبح من الفعاليات الجماهيرية التي يفضل الأطفال متابعتها إضافة إلى أن الأهالي كذلك يرغبون ويستأنسون بحضورها خاصة وأنها تعيدهم لسنوات طفولتهم وتذكرهم بأيام كانت هذه المسارح هي كل شيء للأطفال إذا ما أرادوا قضاء وقت ممتع، وخاصة أيام الأعياد والمناسبات.