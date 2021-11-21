انطلاق مبادرة الكشف المبكر لفيروس سي على طلاب الصف الأول الإعدادي بالشرقية

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شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر لفيروس سي على طلاب الصف الأول الإعدادي، بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وذلك استكمالا لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة بمحافظة الشرقية، للوصول لمجتمع صحي وسليم خالٍ من الأمراض، بحضور رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

أوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي على 157 ألف و272 طالب وطالبة، بعدد 1561 مدرسة إعدادية «عام، خاص، أزهر» بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للقضاء على فيروس سي وللحفاظ على مصر خالية من المرض، مشدداً على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة، حفاظاً على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة.

أضاف المحافظ، أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية الشؤون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ المبادرة ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن، والوحدات المحلية القروية، لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب، للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أن الهيئة قامت بوضع خطة عمل لمسح تلاميذ الصف الأول الإعدادي بالمدارس، ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية لعيادة التأمين الصحي ،والإيجابية بمظروف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم، من خلال الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة والبالغ عددها 21 فريق، وتتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات، لتسجيل بيانات الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، مشيراً إلى أنه سيتم استقبال الطلاب المصابين بالالتهاب الكبدي ” فيروس سي” ،والمكتشفين بالحملة بلجان الكبد الثلاث التابعة للفرع بالزقازيق وبلبيس وههيا.

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن هذه المبادرة تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والتي انطلقت منذ أول مارس من العام قبل الماضي، وتم خلالها إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الخدمة الطبية لأكثر من 3 ملايين و777 ألف مواطن على مستوى المحافظة، وتم تقديم علاج الفيروسات الكبدية بالجرعات الثلاثة لأكثر من 68 ألف مواطن، وتقديم علاج الأمراض غير السارية والمزمنة لأكثر من 52 ألف مواطن بمحافظة الشرقية.