أخبار عاجلة

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

فتح باب القبول بكلية التقنية في نجران

Print
فتح باب القبول بكلية التقنية في نجران فتح باب القبول بكلية التقنية في نجران
بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 25 من الشهر الجاري، وذلك عبر بوابة القبول الموحد

ويشمل التقديم لمرحلة الدبلوم خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات " تخصص الدعم الفني، وتخصص البرمجيات"، وقسم التقنية الإدارية " تخصص المحاسبة وتخصص الإدارة المكتبية وتخصص التسويق"، وقسم التقنية الكهربائية " تخصص القوى الكهربائية"، وقسم التقنية الميكانيكية " تخصص الإنتاج"، وقسم تقنية المحركات والمركبات " تخصص ميكانيكا السيارات".

وبيّنت الكلية، أن أعمال القبول واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، الذين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
حصاد مليون شجرة في سوق تجريبي

حصاد مليون شجرة في سوق تجريبي

94 ألف مقعد و467 رحلة خلال الإجازة

94 ألف مقعد و467 رحلة خلال الإجازة

الأرصاد تحذر من شتاء بارد

الأرصاد تحذر من شتاء بارد

عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي

عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي