فتح باب القبول بكلية التقنية في نجران

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بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 25 من الشهر الجاري، وذلك عبر بوابة القبول الموحد

ويشمل التقديم لمرحلة الدبلوم خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات " تخصص الدعم الفني، وتخصص البرمجيات"، وقسم التقنية الإدارية " تخصص المحاسبة وتخصص الإدارة المكتبية وتخصص التسويق"، وقسم التقنية الكهربائية " تخصص القوى الكهربائية"، وقسم التقنية الميكانيكية " تخصص الإنتاج"، وقسم تقنية المحركات والمركبات " تخصص ميكانيكا السيارات".

وبيّنت الكلية، أن أعمال القبول واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، الذين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.