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أعلى مستوى في 5 أعوام.. صعود قياسي للتسهيلات المتاحة بسوق الأسهم

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أعلى مستوى في 5 أعوام.. صعود قياسي للتسهيلات المتاحة بسوق الأسهم أعلى مستوى في 5 أعوام.. صعود قياسي للتسهيلات المتاحة بسوق الأسهم
17.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

أعلى مستوى في 5 أعوام.. صعود قياسي للتسهيلات المتاحة بسوق الأسهم

ارتفعت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم ، بنسبة 46.7 % بنهاية الربع الثالث من 2021، إلى 17.44 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وسجل حجم التسهيلات المتاحة أعلى مستوى في خمسة أعوام، وبالتحديد منذ الربع الثاني من 2016 البالغ حينها نحو17.5 مليار ريال.

وبذلك تواصل التسهيلات المتاحة نموها السنوي وللفصل الثامن على التوالي، حيث بدأت النمو في الربع الرابع من 2019 وفقاً لـ "الاقتصادية".

ومقارنة بالربع السابق، فقد نمت التسهيلات المتاحة بنحو 8.5 في المائة، حيث كان حجم التسهيلات المتاحة للفترة السابقة نحو 16.08 مليار ريال.

من جهة أخرى، بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الثالث نحو 13.79 مليار ريال "تعادل 79 %" من المبالغ المتاحة للعملاء وهي أعلى عمّا كانت عليه خلال الربع السابق، إذ بلغ التمويل المستخدم حينها نحو 12.5 مليار ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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