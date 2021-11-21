أخبار عاجلة

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مشرف الأمن الوقائي بالحديدة.. مقتل القيادي الحوثي البارز "أبو طالب"

Print
مشرف الأمن الوقائي بالحديدة.. مقتل القيادي الحوثي البارز "أبو طالب" مشرف الأمن الوقائي بالحديدة.. مقتل القيادي الحوثي البارز "أبو طالب"
بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي

مشرف الأمن الوقائي بالحديدة.. مقتل القيادي الحوثي البارز

لقي أحد القيادات البارزة في ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعه بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

وأكدت مصادر عسكرية وميدانية، ‏مقتل القيادي الحوثي المدعو "محمد عبدالله شرف أبو طالب"؛ بغارةٍ جوية للتحالف في الساحل الغربي.

وبحسب وسائل إعلام، فإن القيادي الحوثي "أبو طالب"؛ تم تعيينه من قِبل المليشيات الحوثية مسؤولاً للأمن الوقائي في محافظة الحديدة.

وتدور منذ عدة أيام، معارك عنيفة ومتواصلة بين "الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية" من جهة، وميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الساحل الغربي من جهة أخرى، تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار