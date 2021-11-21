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حريق يلتهم 28 سيارة تابعة لمبادرة إحلال السيارات المتهالكة

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حريق يلتهم 28 سيارة تابعة لمبادرة إحلال السيارات المتهالكة حريق يلتهم 28 سيارة تابعة لمبادرة إحلال السيارات المتهالكة

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اندلع حريق هائل صباح اليوم الأحد، بوحدة الإيداع والتحفظ التابعة لمحافظة الإسكندرية بمنطقة الكيلو 26 غرب المدينة، ما أسفر عن احتراق وتفحم 28 سيارة دون إصابات.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول بنشوب حريق بوحدة الإيداع والتحفظ بالكيلو 26 دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط مباحث قسم شرطة أول العامرية برفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن «الوحدة» محل البلاغ مخصصة للتحفظ على السيارات التي مر عليها أكثر من 20 سنة التابعة للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، ونشوب حريق هائل .

تمت السيطرة على النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها وأسفر الحريق عن احتراق وتفحم 28 سيارة من السيارات المتحفظ عليها.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة موجة الطقس السيئ الذي يضرب الإسكندرية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية أول بسرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة ورفع آثار الحريق لبيان أسبابه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

المصرى اليوم

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