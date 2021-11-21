عمر كمال: لم أعب في أغاني المهرجانات ويشرفني أغنيها.. لكني ضد الكلمات المسيئة

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شدد المطرب عمر كمال أنه لم يعب في أغاني المهرجان ولم يتهمها بأن كلماتها تؤذيه ومعيبة.

وقال في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «لم ولن أعيب في أغاني المهرجانات، ما صرحت به أن هناك بعض المهرجانات التي تحتوي كلام خارج وألفاظ وشتائم مش كويسة وضروري يتم منعها، وهذا الكلام أعتقد ميزعلش حد».

وأضاف: «ليس كل المهرجانات أرفضها ولكن نوع معين فقط يؤذيني نفسياً ومتنفعش تدخل البيوت، أنا جلست في بيتي ٩ شهور بعدما غنيت أشرب خمور وحشيش اتعلمت فيهم الأدب، ومشيت صح، ولم أعيب في أي شخص».

وتابع: «قلت إن المهرجانات تحتاج لتأسيس شعبة داخل نقابة المهن الموسيقية مثل الراب، ومن يخضع حمو بيكا لاختبارات النقابة أمام لجنة الاستماع يعرضه للظلم، لأنه مؤدي مهرجانات، وأن تكون كلمات المهرجانات خاضعة للرقابة على المصنفات الفنية».

واستطرد: «لم أعمم كلامي عن أن كل المهرجانات سيئة على الإطلاق، ولكن بعضها يحتوي شتائم، وهي مرفوضة بالتأكيد، لم أخطئ في حق زملائي، أريد الخير للجميع».

وأكد أن «المهرجان أضاف لعمر كمال ولا أتخلى عنه، يشرفني أن أغني مهرجانات، وأؤيد جزء كبير من قرارات الفنان هاني شاكر لأنه ضد الكلمات المسيئة في المهرجانات وأنا كذلك».