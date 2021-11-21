إصابة ٨ أشخاص في حادث انقلاب ميني باص بالعاشر من رمضان

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أصيب 8 أشخاص، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر وقوع حادث انقلاب ميني باص، على طريق مصر النور بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية.

البداية بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص على طريق مصر النور بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة، وجرى نقل ٢ من المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.