الأزهر يوافق على فتح فصول «حضانة» بمعهد فتيات ترسا في القليوبية

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وافق فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على تشغيل الحضانة بمجمع معاهد ترسا للفتيات في محافظة القليوبية حيث أن معهد فتيات قرية ترسا بمركز طوخ يخدم ما يقرب ٢٠٠ ألف نسمه وخمس قري أخرى مجاوره و٦٠ عزبة مجاورة علاوة على اهتمام الأهالي وأهل القرآن الكريم بفتح فصول حضانة بالمعهد لتوفير الفصول اللازمة به ولحاجة أولياء الامور لهذا المرحلة فقد وافق فضيلة الامام الأكبر على فتح فصول الحضانة بالمعهد.

قال الدكتور مصطفى يوسف حجاج نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم بترسا والتي أنشأت المعهد اننا نعمل في خدمة المعهد والازهر الشريف منذ عام ٢٠٠٦ للاهتمام بالتعليم المعتدل والوسطية ونشر السماحة وان الاهتمام بالإنسان من أفضل المقومات الإنسانية في الوقت المعاصر وذلك من خلال تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية.

وتقدم «حجاج» بالشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور احمد الطيب وأيضا والاستاذ الدكتور اسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر ومحمد السيد مدير إدارة البحوث بالمشيخة والدكتور محمد الشحات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالقليوبية والشيخ عبدالمجيد دومة وكيل المنطقة والدكتورة نفين شندي مدير الحضانات بالمنطقة.

وكان اولياء امور طلاب معهد فتيات قرية ترسا الأزهري في القليوبية طالبوا شيخ الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية باستثناء فصول الحضانة بالمعهد من شرط المساحة.

حيث أن معهد فتيات قرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية يخدم ما يقرب ٢٠٠ ألف نسمه وخمس قري أخرى مجاوره.