محافظ بنى سويف يوجه بإجراء صيانة عاجلة لأعمدة إنارة (صور)

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أمر الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، رئيس مركز ومدينة منيا الفشن، بسرعة إجراء الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بالطرق المؤدية لعزبة احمد بنطاق المركز لرفع مستوى الإنارة بالطريق للقرية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وذلك في إطار متابعة محافظ بنى سويف لشكاوى المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على حلها في أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وعلي الفور قام فرق الرصد الميدانى برئاسة سحر صابر، مدير مركز التنمية المحلية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ومسؤولي الإنارة برئاسة المركز، بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة المتهالكة وتركيب كشافات ليد جديدة، وإستعدال الأعمدة المائلة واستبدال الأسلاك الكهربائية المتهالكة لرفع مستوى الانارة بالعزبة حرصآ على أرواح المواطنين.

وكان محافظ بنى سويف قد تلقى شكوى من أهالي عزبة احمد عمرو بنطاق مركز الفشن، من خلال فريق الرصد الميدانى، بسبب وجود اعمدة مائلة بطريق العزبة مما يهدد بسقوطها في أي وقت بالطرق الرئيسية المؤدية للعزبة أمام حركة السيارات، وعبور المواطنين مما يشكل خطرًا على أرواحهم.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذي، لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.