وزير الإسكان يستعرض مشروعات الطرق التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات الطرق التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر والأعمال الصناعية بها من كباري وأنفاق لإلغاء جميع الدورانات السطحية واستبدالها، مشيراً إلى أن مشروعات الطرق تحقق السيولة المرورية وتعد بمثابة شرايين جديدة للتنمية بمختلف أنواعها، وستسهم في الحد من الاختناقات المرورية وحوادث السيارات على الطرق.

وأوضح وزير الإسكان، أن من بين مشروعات الطرق بمدينة 6 أكتوبر، مشروع تطوير الجزء الثاني من الطريق الدائري الأوسطي بتقاطعه مع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر، ومشروع تطوير طريق الواحات ويهدف لإنشاء طريق داعم وعدة أعمال صناعية، ومشروع الطريق الدائري الجنوبي ويعد بمثابة جزء من الطريق الدائرى حول المدينة، لربط كافة المناطق والأحياء والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية، بجانب تنفيذ عدة مشروعات للطرق الداخلية ورفع كفاءة الأحياء والمجاورات السكنية بالمدينة.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الجزء الثاني من الطريق الدائري الأوسطي بطول 10.6 كم، والذي يهدف إلى تطوير الطريق الدائري الأوسطي في نطاق الفاصل السكني الصناعي بمدينة 6 أكتوبر ليصبح بعرض يتراوح من 56 متراً وحتي 82 مترا، بدلاً من 30 مترا، بعدد 4 حارات رئيسية وحارتي خدمة، متضمناً تنفيذ الأعمال الصناعية، وتشمل كوبري المحور المركزي والمحور الموازي بطول 1320 مترا، وكوبري طريق جمال عبدالناصر بطول 1200 متر، وكوبري طريق البوليفارد بطول 1040 مترا، والذي تم تنفيذه بمعرفة شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت».

وبالنسبة لتطوير طريق الواحات، أضاف المهندس عادل النجار، أنه جارٍ تنفيذ المشروع بطول حوالي 30 كم، متضمناً الأعمال الصناعية، حيث تم تنفيذ 5 كبارى حتى الآن، بجانب قرب الانتهاء من تنفيذ نفق تقاطع 8، ويهدف المشروع إلى تطوير طريق الواحات الرئيسى وتنفيذ طريق داعم يضم 3 حارات مرورية بعرض 16.75 متر، مع استيعاب مسار أوتوبيس BRT، بدءا من تقاطعه مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري لمدينة ٦ أكتوبر مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية بالإضافة إلى رفع كفاءة عرض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية.

وقال رئيس جهاز 6 أكتوبر، إن الأعمال الصناعية بطريق الواحات هي: كوبري 2 على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائري الأوسطي لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية وكوبري 3 للدوران الخلفي الحر للقادم من طريق الجيزة / الفيوم والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء أكتوبر، وكوبري 6 لعمل دوران مفرد للخلف لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالي والمتجه إلى طريق الفيوم، وكوبري 18 للدوران العلوى بالإضافة لربط منطقة الإسكان الاجتماعى بطريق الواحات، وتقاطع 8 ( كوبرى + نفق ) لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات بجانب تنفيذ 6 كباري مشاة.

وأضاف المهندس عادل النجار، أن القطاع الثالث «الطريق الدائري الجنوبي» جارٍ الانتهاء من تنفيذه لتخفيف الحركة المرورية وخدمة مدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، بطول ٢٢ كم وبعرض ٨٢ مترا بواقع 3 اتجاهات رئيسية بعرض 4 حارات لكل اتجاه بالإضافة إلى طريق شاحنات بعرض حارتين بكل اتجاه، متضمناً الأعمال الصناعية وتشمل كوبري 13 عند تقاطع وصلة دهشور الجنوبية مع الطريق الدائري الأوسطي، وكوبري 15 عند تقاطع الطريق الدائرى الجنوبى مع خط سكة الحديد الفيوم.

ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات للطرق الداخلية والتي تشمل رفع كفاءة طرق الحي المتميز، ورفع كفاءة طرق القرى السياحية (1 – 4- 6)، ورفع كفاءة طرق الحي السادس، ورفع كفاءة طريق 51/25، ورفع كفاءة الطرق بالمجاورات ( 1، 2، 3، 7، 8، 9، 10، 11، 12 ) بمنطقة غرب سوميد، وصيانة طرق المناطق الصناعية من الأولى حتى الثالثة، ورفع كفاءة طريق جمال عبدالناصر، وطرق عدة مناطق أخرى، بإجمالي أطوال 318،5 كم.