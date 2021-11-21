جريمةٌ "شيطانية".. هندي يقتل زوجته بحيلة لا تخطر ببال

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محكمة في ولاية كيرالا قضت بسجنه مدى الحياة

قضت محكمة هندية في ولاية كيرالا، بسجن رجل مدى الحياة، عقب إدانته بقتل زوجته بحيلة لا تخطر ببال؛ بغية إبعاد الشبهات عنه؛ فقد استغل الرجل انتشار ظاهرة مقتل الناس بسم الأفاعي في بلاده، وقَتَل زوجته بلدغة حية كوبرا.

ابنة معاقة ذهنيًّا

وحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية، بدأت تفاصيل القصة، عندما أراد أب أن يطمئن على مستقبل ابنته المعاقة ذهنيًّا والتي كانت تعاني صعوبات في التعلم وانخفاضًا في مستوى الذكاء؛ فبحث لها الأب عن رجل يصون عشرتها ويتخذها زوجة له وأمًّا لأطفاله.. وفي النهاية وجد الأب ضالته في أحد مكاتب الزواج بعد أن عثر على شاب كان يبلغ من العمر وقتها 25 عامًا يدعى سوريش كومار، ويعمل موظفًا في أحد المكاتب.

سيارة وذهب وأموال

وبحسب وثائق المحكمة؛ فإن الشاب "كومار" قد وافق على الارتباط بالفتاة "إثيرا"، عام 2018 لـ"أسباب ومصالح مادية"؛ إذ قدّم له والد عروسه مهرًا عبارة عن سيارة من طراز سوزوكي، و6800 دولار، بالإضافة إلى نحو 750 غرامًا من الذهب.

ولم يكتفِ والد "إثيرا" بذلك؛ بل إنه كان يعطي زوج ابنته ما يعادل 107 دولارات لقاء الاعتناء بابنته، بالإضافة إلى تكفله بمصاريف دراسة شقيقة "كومار"، التي تدرس بالجامعة.

تأفف وضجر الزوج

وبعد أن أنجب الزوجان طفلهما، بدت -بحسب وثائق المحكمة- على ذلك الزوج علامات التأفف والضجر من زوجته التي كان يعتبرها بلهاء وساذجة؛ ولذلك عزم على التخلص منها.. وبعد متابعة حثيثة لمقاطع مصورة عبر يوتيوب تتحدث عن عالم الأفاعي، تَعَرّف على مروّض ثعابين، واشترى منه أفعى راسل؛ بحجة أنه من محبي تلك الحيوانات الزاحفة، حسب موقع "الحرة".

المحاولة الأولى لقتلها

وترك الرجل تلك الأفعى على درج منزله، وطلب من زوجته إحضار شيء له؛ كي تتلقى لدغة قاتلة؛ ولكن تلك المحاولة باءت بالفشل بعد أن لاحظت "إثيرا" وجود تلك الأفعى، لتطلق صرخات استغاثة وتلوذ بالفرار.

المحاولة الثانية

وبعد ذلك قرر أن يشتري كومار ثعبان كوبرا باعتباره أشد سمية؛ ولكنه عندما دسه في الفراش خلال نوم زوجته، شعرت الأخيرة بحركة مريبة، وتمكنت من النجاة للمرة الثانية.. وهنا أخفى الزوج "سلاحه" في كيس بلاستيكي بانتظار فرصة سانحة أخرى.

المحاولة الثالثة

وفي المرة الثالثة، وقبل أن يباشر فعلته، وضع حبوبًا منومة لزوجته في شرابها حتى تستغرق في النوم؛ وبالفعل لدغتها الأفعى؛ ولكن ذويها استطاعوا نقلها إلى المستشفى حيث بقيت فيه نحو 52 يومًا للعلاج؛ لتخرج شبه مشلولة من هناك.

المحاولة الرابعة والأخيرة

وبعد أن طفح الكيل، قرر "كومار" أن يمسك برأس أفعى كوبرا، ويضعها على ذراع زوجته وهي نائمة في منزل أهلها؛ ليتأكد من دخول كمية كافية من السم تقضي عليها بشكل نهائي وهو ما حدث فعلًا.

عضة الكوبرا كشفت القاتل

وكاد الزوج القاتل أن ينجو بفعلته؛ لولا شكوك راودت عائلة الضحية، ليتقدموا بشكوى إلى الشرطة؛ ليتبين من خلال التحقيقات الحثيثة أنها قُتلت؛ إذ أثبتوا أن قُطر عضة الأفعى كان أكبر من المعتاد؛ مما يعني أن هناك شخصًا كان يمسكها، وخلال المحكمة أحضر الادعاء العام فريقًا من المختصين، أكد -عبر تجربة واقعية- استحالة أن تلدغ أفعى الكوبرا شخصًا نائمًا لم يهاجمها أو يستفزها، بالإضافة إلى أن الجريمة وقعت ليلًا، ومن المعروف -بحسب كلام أولئك الخبراء- أن ذلك النوع من الزواحف يخلد إلى النوم قبل الساعة الثامنة مساء.

جريمة "شيطانية ومروعة"

وفي معرض قراره على الحكم، وصف القاضي تلك الجريمة بأنها "شيطانية ومروعة"؛ فيما أوضح الادعاء العام أن كشف ملابسات الجريمة كان أمرًا رائعًا؛ مشيرًا إلى أن الهند سجلت 1.2 مليون حالة وفاة من عام 2000 إلى عام 2019 بسم الأفاعي، وأن 99.9% سجلت على أنها "حوادث عرضية".