أبناء البادية بشمال سيناء يلجئون للـ«هرابات» لتخزين مياه الأمطار الغزيرة

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يلجأ أبناء القبائل البدوية بشمال سيناء للـ«هرابات» لتخزين مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، للاستفادة منها طوال العام في الشرب وفي كافة مناحي الحياة اليومية.

ويقوم أبناء القبائل بإنشاء الهرابات في المناطق المنخفضة لتنحدر إليها مياه الأمطار والسيول من الأعلى، ويعدون لها قنوات صغيرة تسمح بدخول الماء اليها حتى مصرف الهرابة، ويبلغ عمقها من ثمانية إلى عشرة أمتار أو أكثر، وتكون فتحتها دائرية الشكل ملفوفة ومبنية من الحجارة الغشيمة أو الحجر الصوان، وتتسع من جوانبها من جميع الاتجاهات لتصبح عريضة وعميقة ليتجمع فيها عشرات الأمتار المكعبة من الماء التي تكفى احتياج المزارعين طوال فصل الصيف.

وطبقا للاعراف والتقاليد البدوية، لصاحب الهرابة حرية التصرف بها وبمائها وله الحق في منع أي رجل اراد ان يسقي دابته، ولكن إذا مر زائر بتلك الهرابة واراد ان يشرب منها فلا يستطيع صاحب الهرابة ان يمنعه منها، وفي المقابل إذا كان مسيل الماء إلى الهرابة يمر من أرض الجيران فلهؤلاء الحق في أن يمنعوا ذلك المسيل.