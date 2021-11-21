استشهاد فلسطيني وإصابة 4 إسرائيليين بالقدس المحتلة

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أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين في منطقة باب السلسلة بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن المصابين هم شرطيان ومستوطنان في عملية إطلاق النار، وإن أحد الشرطيين حالته حرجة بعد إصابته في رأسه، بينما أصيب الآخر في القدم وحالته متوسطة.

وزعمت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن منفذ العملية تنكّر بزي مستوطن وكان يحمل سلاح رشاش، وأشارت إلى أنه يجري البحث عن شخص ساعد منفذ العملية.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة والبوابات المؤدية لها بعد العملية.