أخبار عاجلة

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشهاد فلسطيني وإصابة 4 إسرائيليين بالقدس المحتلة

Print
استشهاد فلسطيني وإصابة 4 إسرائيليين بالقدس المحتلة استشهاد فلسطيني وإصابة 4 إسرائيليين بالقدس المحتلة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين في منطقة باب السلسلة بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن المصابين هم شرطيان ومستوطنان في عملية إطلاق النار، وإن أحد الشرطيين حالته حرجة بعد إصابته في رأسه، بينما أصيب الآخر في القدم وحالته متوسطة.

وزعمت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن منفذ العملية تنكّر بزي مستوطن وكان يحمل سلاح رشاش، وأشارت إلى أنه يجري البحث عن شخص ساعد منفذ العملية.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة والبوابات المؤدية لها بعد العملية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي

تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون»

تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون»

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد