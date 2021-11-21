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السيطرة على حريق في مصنع بلاستيك بالشرقية دون إصابات

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السيطرة على حريق في مصنع بلاستيك بالشرقية دون إصابات السيطرة على حريق في مصنع بلاستيك بالشرقية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، على حريق نشب داخل مصنع بلاستيك على طريق منيا القمح الزقازيق دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

البداية بتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق في مخزن مصنع بلاستيك على طريق منيا القمح الزقازيق، بالقرب من قرية الجُديدة، التابعة لدائرة مركز منيا القمح.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ ٧ سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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