جوجل تجهّز مفاجأة كبرى لمستخدمي متجر "جوجل بلاي"

★ ★ ★ ★ ★

لم تجر أي تحديثات به منذ إطلاقها نظام "أندرويد لوليبوب"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تجهيز شركة "جوجل" الأمريكية مفاجأة كبرى لمستخدمي متجر "جوجل بلاي" الإلكتروني.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جوجل تنوي إجراء تحديث شامل وتصميم جديد يواكب العصر لمتجر "جوجل بلاي".

ولم تجر جوجل أيّ تحديثات في متجر جوجل بلاي منذ إطلاقها نظام تشغيل "أندرويد لوليبوب".

وكشفت مصادر أن جوجل تنوي أن تلغي الشريط الجانبي الكبير والبطاقات في متجر "جوجل بلاي" المحدث، وتستبدلهما بنظام تنقل بسيط بأربعة أزرار وقوائم كبيرة ونظيفة المظهر، يتم من خلالها التشغيل التلقائي للألعاب والتطبيقات.

كما سيعمل "جوجل بلاي" المحدث على تصفية التطبيقات، حسب نوع الجهاز المستخدم به.

وإذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى مكتبتك أو استرداد بطاقة هدايا، فقد تم نقل خيارات مثل تلك إلى مبدل الحساب الشائع لتطبيقات الويب من جوجل.

وأكدت شركة "جوجل" أنها تعمل على التحديث الكبير لـ"جوجل بلاي"، الذي سيشتمل على إصلاح شامل للمتجر، بحيث يكون مواكباً لتطوير التطبيقات والوسائط على الهواتف الذكية الجديدة.