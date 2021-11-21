أخبار عاجلة

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحديثٌ يمنح "واتساب" ميزة كانت حصرية لـ"فيسبوك"

Print
تحديثٌ يمنح "واتساب" ميزة كانت حصرية لـ"فيسبوك" تحديثٌ يمنح "واتساب" ميزة كانت حصرية لـ"فيسبوك"
على نظام تشغيل "أندرويد" فقط

تحديثٌ يمنح

كشفت مصادر من داخل إدارة تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، عن تجهيزه ميزةً جديدة كانت في السابق حصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت المصادر في تصريحات نقلها موقع "جي إس إم آرينا" أن "واتساب" يعمل على تحديث جديد يمنح المستخدمين إمكانية رد الفعل على الرسائل والتعليقات بطريقة مشابهة لما هو مستخدم في "فيسبوك".

وستكون تلك الميزة حصرية لفترة لمستخدمي تطبيق "واتساب" على نظام تشغيل "أندرويد" فقط؛ على أن توفر لباقي الإصدارات في وقت لاحق.

وستمكّن "واتساب" -من خلال تلك الميزة- المستخدمين من استخدام ردود الفعل المختلفة على الرسائل التي تصل لهم مثل الإعجاب أو الغضب أو مختلف الرموز التعبيرية الأخرى.

ويتم حاليًا اختبار تلك الميزة على نسخة "واتساب بيتا"؛ على أن يتم تزويدها بالإصدار العام من واتساب خلال الفترة المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار