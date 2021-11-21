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68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:35 صباحاً
تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون»
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو)
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
عارف الذرة المشوي؟.. إنساه خالص.. المنايفة غيروه وبقى سويت كورن
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 21 نوفمبر 2021 10:19 صباحاً
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