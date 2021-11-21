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اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ «أحداث كنيسة كفر حكيم»

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اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ «أحداث كنيسة كفر حكيم» اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ «أحداث كنيسة كفر حكيم»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الاحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حرق كنيسة كفر حكيم».

كانت تحقيقات النيابة كشفت تورط المتهمين بحريق «كنيسة كفر حكيم» بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، إضافة إلى إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة ومقاومة السلطات.

المصرى اليوم

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