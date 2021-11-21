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هل يمكن لإيران حل ملفها النووي دون دول الخليج؟ "الحجرف" يجيب

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هل يمكن لإيران حل ملفها النووي دون دول الخليج؟ "الحجرف" يجيب هل يمكن لإيران حل ملفها النووي دون دول الخليج؟ "الحجرف" يجيب
فيما شدّد مجدّداً رفضه التطاول من أطراف لبنانية على الدول الأعضاء

هل يمكن لإيران حل ملفها النووي دون دول الخليج؟

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف؛ أنه لا يمكن التوصل إلى حل بشأن الملف النووي الإيراني دون إشراك دول الخليج العربي في مفاوضات فيينا.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال "الحجرف": "يجب أن تشمل المفاوضات مع إيران برامجها الصاروخية وسلوكها في المنطقة".

وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على أنه "لا نقبل أيّ تطاولٍ على الدول الأعضاء في المجلس من أطراف لبنانية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية محلية".

وكان "الحجرف"؛ قد عبّر سابقاً، عن رفضه التام جملة وتفصيلاً لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي؛ بشأن الأزمة اليمنية، التي قال إنها تعكس فهما قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.

واستنكر دفاع وزير الإعلام اللبناني عن جماعة الحوثي الانقلابية، في الوقت الذي يتجاهل فيه تعنت "الحوثي" ضد كل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية، وفي الوقت الذي تستهدف جماعة الحوثي بالصواريخ والمسيّرات، وتقوم بذات الشيء تجاه أبناء الشعب اليمني الأعزل، وتمنع وصول المساعدات الإغاثية للمناطق المنكوبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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