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محافظ شمال سيناء يعلن تعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار

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محافظ شمال سيناء يعلن تعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار محافظ شمال سيناء يعلن تعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار

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أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على تعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار التي هطلت على مناطق متفرقة على مستوي المحافظة وخاصة منطقة وسط سيناء.

وأشار المحافظ، في تصريح له، إلى الاستفادة من مياه السيول والأمطار التي تشهدها المنطقة في فصل الشتاء حيث تقوم بتحقيق الاستفادة للزراعات القائمة على المياه الجوفية مثل الزيتون، بجانب المساعدة في إنبات الأعشاب البرية المستخدمة كغذاء للحيوانات، بجانب قيام المواطنين بتخزين المياه داخل الهرابات«خزانات أرضية» للاستفادة منها طوال العام.

وووجه المحافظ بقيام مجالي مدن الحسنة ونخل بالتنسيق مع مديرية الزراعة، بتجهيز وحرث الأراضي الزراعية بمنطقة وسط سيناء للزراعات الشتوية، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول .

المصرى اليوم

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