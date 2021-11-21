مان سيتي وريال مدريد وجالاتا سراي .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-9-2021

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تعتبر مباراة مان سيتى وإيفرتون في الدوري الإنجليزي ومباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني وجالاتا سراي وفنربخشة في الدوري التركي، من أهم المباريات التي يحرص محبي الرياضة في مصر على متابعتها ضمن جدول مباريات اليوم الأحد 21-11-2021.

يشهد جدول مباريات الدوري المصري اليوم لعب مبارتين وهما:

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو، الساعة 5.30، على قناة أون تايم سبورت 2 – Ontime Sports 2 .

موعد مباراة الإتحاد السكندري ومصر المقاصة، الساعة 8 على قناة أون تايم سبورت 1 – Ontime Sports 1 .

يلعب نادي مان سيتي اليوم والذى يحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي بالتساوي مع نادي وست هام، ويتضمن جدول الدوري الإنجليزي اليوم لعب مبارتين هما:

موعد مباراة مان سيتي وإيفرتون، الساعة 4 عصرا على قناة بين سبورت 1 بريميوم- beIN Sports 1 HD Premium .

مباراة توتنهام هوتسبير وليدز يونايتد الساعة 6.30 مساءا على قناة بين سبورت 1 بريميوم- beIN Sports 1 HD Premium .

جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

يتضمن جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني 4 مباريات:

مباراة خيتافي × قاديش – الساعة 3 عصرا على قناة بين سبورت 1- beIN Sports HD 1 .

مباراة غرناطة × ريال مدريد – الساعة 5.15 مساءا على قناة بين سبورت 1- beIN Sports HD 1 .

مباراة إلتشي × ريال بيتيس – الساعة 7.30 مساءا على قناة بين سبورت 1- beIN Sports HD 1 .

مباراة ريال سوسييداد × فالنسيا- الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت 1- beIN Sports HD 1 .

جدول مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

تتضمن مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي لعب 4 مباريات:

قاسم باشا × فاتح قرا جمرك – الساعة 12.30 ظهرا.

قونيا سبور × تشايكور ريزا سبور – الساعة 3 عصرا.

ألتاي × أضنة ديمرسبور – الساعة 3 عصرا.

موعد مباراة جالاتا سراي × فنربخشة – الساعة 6 مساءا.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

ساسولو × كالياري – الساعة 1.30 ظهرا.

مباراة بولونيا × فينيزيا- الساعة 4 عصرا.

ساليرنيتانا × سامبدوريا- الساعة 4 عصرا.

موعد مباراة انتر ميلان × نابولي- الساعة 7 مساءا.

موعد مباراة جنوى × روما – الساعة 9.45 مساءا.

جدول مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

مباراة فرايبورج × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4.30 عصرا.

مبارة ماينز 05 × كولن – الساعة 6.30 مساءا.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

مباراة الحزم الإتفاق، الساعة 2.15 ظهرا.

مباراة أبها وأهلي جدة، الساعة 2.30 ظهرا.

مباراة الباطن والتعاون، الساعة 4.40 ظهرا.

جدول مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ستاد بريست 29 × لانس- الساعة 2 ظهرا.

أنجيه × لوريان – الساعة 4 عصرا.

ستراسبورج × ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا.

تروا × سانت إيتيان – الساعة 4 عصرا.

ميتز × بوردو – الساعة 4 عصرا.

كليرمون فوت × نيس – الساعة 6 مساءا.

ليون × مارسيليا – الساعة 9.45 مساءا.

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