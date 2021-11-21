بالباركود.. شاهد مدرسةٌ بالمجاردة تطلق أسماء "مشاريع الرؤية 30" على قاعاتها

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مدير المدرسة: تعزيزًا لانتماء الطلاب الوطني ودعوةً للبحث عن تفاصيل تُعَد مفخرة

أطلقت مدرسة جابر بن حيان الثانوية بمحافظة المجاردة، أسماء قاعات اختبارات الفصل الدراسي الأول الحالية بأسماء المشاريع الوطنية الحديثة التي أعلن عنها مؤخرًا، والتي تُعد ضمن رؤية المملكة 2030، والتي بدأ العمل فيها بشكل فعلي، وهي: (نيوم، العلا، بوابة الدرعية، القدية، قمم وشيم) كما ضمّنت كل قاعة باركودًا ذكيًّا، ويستطيع الزائر المسح على الباركود من هاتفه الجوال للحصول على معلومات المشروع من خلاله.

وأوضح الدكتور سعد غازي أبو دية مدير المدرسة، أن تسمية القاعات بهذه المسميات يعزز الانتماء الوطني لطلاب المدرسة ويساهم في بحث الطالب عن تفاصيل تلك المشاريع الوطنية الحديثة، والتي تعد مفخرة بحق، فهي ضمن مرتكزات رؤية 2030، وتسرع عجلة التنمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير الملهم محمد بن سلمان.

وقد حَمَل "الباركود" الخاص بكل مشروع معلوماتٍ قيمةً ومنها:

القدية هو أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة المستلهمة من رؤية السعودية 2030، وهي العاصمة المستقبلية للترفيه والرياضة والفنون؛ حيث ستصبح وجهةً عالمية فريدة تقدم تجارب مبتكرة وغامرة في مجالات الترفيه والرياضة والفنون.

الدرعية

تُسلط مدينة الدرعية التاريخية الضوء على أكثر من 300 عام من الثقافة والتاريخ الأصيل للمملكة العربية السعودية؛ حيث جُددت لتكون العاصمة الثقافية للمملكة العربية السعودية والتي تسعى لتقديم العديد من التجارب التراثية والملهمة والفريدة من نوعها، والتجارب التعليمية، والمعيشة السكنية ذات المستوى العالمي، وعروض أسلوب الحياة المتميزة، وتجارب التسوق والترفيه. ويسهم مشروع بوابة الدرعية في تحقيق رؤية السعودية 2030؛ ومن ذلك إسهامه في استقطاب 27 مليون زائر محلي ودولي بحلول عام 2030، والذي يُعد دعمًا للاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى استضافة 100 مليون سائح من أنحاء العالم في المملكة بحلول عام 2030.

العلا

تتمتع العلا بجمال طبيعي وتراث إنساني فريد، وهي متحف ينبض بالحياة بما تحويه من مدافن منحوتة وتشكيلات من الصخور الرملية والآثار ومعالم التطور التاريخي. توفر هذه الوجهة الفريدة تجربةً سياحية عالمية مميزة بتوجيه الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

تضم منطقة العلا معالم تاريخية إنسانية غير مستكشفة يتجاوز عمرها 200 ألف عام، وفيها كذلك مدينة "الحجر" النبطية القديمة، التي سجلت بوصفها أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، ومملكتا لحيان ودادان الأثريتان اللتان ساهمت نصوصهما المكتشفة في تطوير اللغة العربية، إضافة إلى "العلا القديمة" التي كانت تعد نقطة استراحة للحجاج منذ عام 1100م.

نيوم

مشروع نيوم، هو حلم جريء وطموح لمستقبل جديد، وهو انطلاقة التغيير التي ستجسد مستقبل الابتكار في الأعمال والمعيشة والاستدامة. وتمثل نيوم أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة.

وبموقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية؛ ستبنى نيوم لتكون ميدانًا حيًّا ونابضًا بالتجارب، وتصبح منصةً عالمية ترسم فيها ريادة الأعمال والابتكار معالم المستقبل الجديد.

وستفتح "نيوم" أبوابها لتكون موطنًا ووجهةً لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل من يطمح في أن يسهم في بناء نموذج جديد لمعيشة مستدامة ومزدهرة.

"قمم وشيم"

عنوان أطلقه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على استراتيجية منطقة عسير، إيمانًا من سموه بأن عسير ترتكز قوتها على طبيعتها الفريدة المتمثلة في قممها الشاهقة، وأصالة أهلها وموروثهم الثقافي والاجتماعي الثري.