دول الخليج يمكنها تحقيق مكاسب غير متوقعة بقيمة 255 مليار دولار

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نمو الاقتصاد الرقمي أسرع مرتين من الاقتصادات المتقدمة

تنمو الاقتصادات الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي بمعدلٍ أسرع مرتين من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة، ويمكن لوتيرة التوسع أن تضيف ما يصل إلى 255 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي؛ وفقًا لتقرير شركة الأعمال الاستشارية "&Strategy" الأمريكية.

وقال التقرير إن نضج الاقتصادات الرقمية في الخليج يمكن أن يضاهي مثيله في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الولايات المتحدة، ودول أوروبا، والعديد من الدول العالمية) في غضون خمس سنوات، إذا استمرت على نفس الوتيرة.

وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي تطورات مطردة في التطور الرقمي مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، وتصدرت السعودية وقطر والإمارات المؤشر إقليميًّا.

وأكد التقرير إلى أن نمو الاقتصاد الرقمي في الخليج، له تأثير في خلق فرص العمل، إلى جانب أن تطور الاقتصاد الرقمي يخفض التداعيات الاقتصادية من الأوبئة.

ولعب الاقتصاد الرقمي أيضًا دورًا رئيسيًّا في القضاء على بعض التحديات من وباء كورونا "Covid-19"، وسلطت منصات الإنترنت -إلى جانب زيادة تحميل البرامج والتطبيقات المختلفة- الضوء على أهمية الاستعداد الرقمي للدول للتعامل مع الأزمة غير المسبوقة.