أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تطاير آلاف الدولارات في الطريق السريع بكاليفورنيا

Print
تطاير آلاف الدولارات في الطريق السريع بكاليفورنيا تطاير آلاف الدولارات في الطريق السريع بكاليفورنيا
الشرطة تطالب السائقين بإعادة الأموال خلال الأسبوع الجاري

تطاير آلاف الدولارات في الطريق السريع بكاليفورنيا

تطايرت آلاف الدولارات في أحد الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ ما أدّى إلى ازدحام مروري شديد وتوقف حركة السير بسبب التقاط السائقين الأموال التي سقطت من إحدى السيارات المصفحة الخاصة بنقل الأموال.

وأظهرت صور ولقطات تناقلها ناشطون أمريكيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يقومون بجمع الأموال المتطايرة في الهواء.

وأكّدت الجهات الأمنية صحة الواقعة، وتحقيقها في الحادثة، مشيرة إلى أن السائقين بحاجة إلى إعادة الأموال أو سيكون عليهم مواجهة تهم جنائية محتملة.

وقدّمت الجهات الأمنية في بيان اليوم، شكرها لبعض السائقين الذين قاموا بجمع الأموال وإعادتها، وأكدت توقيفها شخصَيْن في الحادثة وتوعدت الآخرين الذين أخذوا الأموال بالملاحقة القانونية، مضيفة أن السلطات الأمنية حصلت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على عديدٍ من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر فيها وجوه الاشخاص الذين أخذوا الأموال وأرقام لوحات سياراتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو)

وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو)

بعد رفع قضايا حجر عليه بسبب الميراث.. رشوان توفيق يكشف عن ممتلكاته (فيديو)

بعد رفع قضايا حجر عليه بسبب الميراث.. رشوان توفيق يكشف عن ممتلكاته (فيديو)

بسبب ابنته.. رشوان توفيق يبكي على الهواء: «أصعب محنة أعيشها» (فيديو)

بسبب ابنته.. رشوان توفيق يبكي على الهواء: «أصعب محنة أعيشها» (فيديو)

خبير لوائح يكشف خطأ الأهلي الذي أبعد العامري فاروق عن مجلس الإدارة .. فيديو

خبير لوائح يكشف خطأ الأهلي الذي أبعد العامري فاروق عن مجلس الإدارة .. فيديو