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تعليق الدراسة في مدن مصرية بسبب الأحوال الجوية

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تعليق الدراسة في مدن مصرية بسبب الأحوال الجوية تعليق الدراسة في مدن مصرية بسبب الأحوال الجوية
أكدت وزارة الصحة رفعَ درجة الاستعداد القصوى في البلاد

تعليق الدراسة في مدن مصرية بسبب الأحوال الجوية

أعلنت عدد من المحافظات المصرية، من بينها العاصمة القاهرة، تعطيل الدراسة الأحد لسوء الأحوال الجوية التي تَعرضت لها المحافظات بسبب هطول أمطار غزيرة.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن محافظ القاهرة قوله: إن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة، متواجدون ميدانيًّا للتعامل مع تجمعات المياه، وتسيير الحركة المرورية، وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق وفق "سكاي نيوز".

كما أكد المحافظ انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وقد دفعت محافظة الجيزة بمعداتها لشفط مياه الأمطار، وتسيير الحركة المرورية، مع انتشار مكثف لفِرَق شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة أنحاء للتعامل مع أي بلاغ بسبب الأحوال الجوية من خلال إنشاء غرفة أزمات مركزية في الوزارة لمتابعة تطورات أحوال الطقس؛ مشيرة إلى أنها لم ترصد أي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت الوزارة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ في المستشفيات، وتوفير مخزون كافٍ من الدم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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