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أكد مصدر داخل الزمالك أن مسؤولي النادي، لم يجددوا عقد رزاق سيسيه خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أن الزمالك لن يقبل على هذه الخطوة قبل معرفة مصير اللاعب من الإصابة التي يعاني منها في الوقت الحالي«.

ياتي هذا فيما سعي اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك بقياده حسين لبيب خلال الفترة المقبلة لتجديد عقدي طارق حامد، ومصطفي فتحي، بعدما نجحت في التجديد للثنائي إمام عاشور وعبدالله جمعه«.

وتأتي الأولوية لدي اللجنة في تجديد عقدي طارق حامد، ومصطفى فتحي، وأن الثنائى بات أبرز الملفات التي ترغب اللجنة في انهائها في أسرع وقت ممكن.