أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصومال.. الجيش ينفّذ عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب الإرهابية

Print
الصومال.. الجيش ينفّذ عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب الإرهابية الصومال.. الجيش ينفّذ عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب الإرهابية
تمّت إزالة ألغام أرضية بعدد من القرى بإقليم شبيلي السفلى

الصومال.. الجيش ينفّذ عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب الإرهابية

نفّذ الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب الإرهابية بعددٍ من المناطق بإقليم شبيلي السفلى بمحافظة جنوب الغرب الإقليمية.

وأوضح قائد مجموعة للجيش الصومالي المقدم محمد شيخ؛ وفق وكالة الأنباء الصومالية، أمس، أنه تمّت خلال العمليات العسكرية إزالة ألغام أرضية زرعتها ميليشيات الشباب الإرهابية في كل من قرية بوشكا وايدمو وعبدو بلي بإقليم شبيلي السفلى.

يُذكر أن القوات المسلحة الصومالية تواصل عمليات تصفية ضد فلول ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في جنوب البلاد ووسطها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار