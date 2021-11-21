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مدرب : لن أعمل مع شوقي غريب مرة أخري بعد غدره لي

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مدرب المنتخب: لن أعمل مع شوقي غريب مرة أخري بعد غدره لي مدرب : لن أعمل مع شوقي غريب مرة أخري بعد غدره لي

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أكد أسامة عبدالكريم مدرب حراس الأولمبي السابق، على غضبه من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.
وقال عبدالكريم في تصريحات تليفزيونية: «العلاقة بيني وبين الكابتن شوقي غريب كانت أسرية ولا علاقة لها بالعمل، وكنت انتظر اتصالا هاتفيا منه، لتوضيح أسباب غيابي عن جهاز المنتخب«.
وشدد مدرب الحراس المرمي أنه لن يعمل مجددًا مع شوقي غريب مرة أخرى قائلًا «استحالة أن أعمل معه مرة أخرى بعدما غدر بي.
واوضح عبدالكريم، أنه تلقي العديد من العروض التدريبية قبل الإعلان عن جهاز المنتخب الأولمبي الجديد، لكنه رفضها جميعًا احترامًا لشوقي غريب.

المصرى اليوم

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