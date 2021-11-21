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مدرب حراس : تم استبعادي لمجاملة مدرب الأهلي

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مدرب حراس المنتخب : تم استبعادي لمجاملة مدرب الأهلي مدرب حراس : تم استبعادي لمجاملة مدرب الأهلي

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أبدي أسامة عبدالكريم مدرب حراس مرمى الأولمبي السابق، اندهاشه من استبعاده من جهاز المنتخب الأولمبي الجديد الذي تم تعيينه مؤخرا بقيادة شوقي غريب.
وقال عبدالكريم في تصريحات تليفزيونية: «لم يحدث بيني وبين الكابتن شوقي غريب اية اتصالات منذ الرحيل عن المنتخب الأولمبي، ولم يتحدث أحد معي في استبعادي من الجهاز».
وتابع «علمت من بعض الأشخاص داخل اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية هي السبب في غيابي عن جهاز المنتخب لرغبته في تعيين طارق سليمان مدرب الأهلي، فضلا عن كونهما من محافظة واحدة».

المصرى اليوم

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