رضا عبدالعال يفجر مفاجاة .. ضياء السيد هو اللي بيختار اللاعبين وكيروش مالوش دور

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أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ليس له دور في إختيارات اللاعبين الخاصة ببطولة كأس العرب.

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو»: «الجهاز المعاون لكارلوس كيروش بقيادة ضياء السيد، هو المسؤول عن كل كبيرة وصغيرة داخل المنتخب الوطني، وهو من يحدد إختيارات اللاعبين، كما أن البرتغالي ليس على دراية تامة بجميع لاعبي الدوري الممتاز».

وأضاف :«تصريحات كيروش حول عدم فوزه بالبطولة العربية، تصريحات غير منطقية بالمرة، فكان من الأفضل أن يقوم بتجربة العناصر الجديدة من المنتخب الأوليمبي ومنتخب الشباب، لكنه قام بـضم القوام الأساسي من الأهلي والزمالك، ولذلك فإن عدم تتويجه باللقب سيكون فشلاً ذريعاً».