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خلال ساعات .. وزير الرياضة يفاجيء جماهير بقرار صادم

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خلال ساعات .. وزير الرياضة يفاجيء جماهير الزمالك بقرار صادم خلال ساعات .. وزير الرياضة يفاجيء جماهير بقرار صادم

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يصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، قرارا صادما ومفاجئ لجماهير وأعضاء الجمعية العمومية بنادي بخصوص الموقف الرسمي النهائي والأخير لمجلس المستشار مرتضي منصور، الحاصل علي حكم من القضاء الإداري بعودته لرئاسة النادي.

ووفقا لمصدر مقرب من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، فان القرار الذي سيعلنه اليوم، سيحسم بشكل كبير ونهائي موقف عودة مجلس المستشار مرتضي منصور وتنفيذه للحكم القضائي من عدمه.

ويحسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم «الأحد« قراره بعودة منصور، رئيس النادي ومجلسه إلي منصبهم في رئاسة النادي وادارته لأجراء الانتخابات واتباع الإجراءات القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية، والتى تحتم قيام مجلس الإدارة المنتخب بإجرائها لتفادي بطلانها الأمر الذي قد يدفعه لاتخاذ قرار بعودة المجلس وتنفيذ الحكم بخلاف ما سبق وتم تاكيده بعدم تنفيذ الوزير للحكم القضائي، وهو الأمر الذي سيتم حسمه اليوم أو غدا علي أقصي تقديرا تزامنا مع اقتراب انتهاء مده المجلس المنتخب وانتهاء تكليف اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب بعد غد الثلاثاء ٢٣ نوفمبر.

وأكد المصدر أن إدارة الشؤون القانونية بوزارة الرياضة، انتهت في صياغة قرار انتهاء عمل لجنة حسين لبيب، وانتهت أيضا من قرار تكليف وعودة المجلس المنتخب لإدارة النادي، واجراء الانتخابات، وفقا للوائح والقوانين.

المصرى اليوم

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