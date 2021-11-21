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أكد أشرف قاسم نجم الزمالك الأسبق، أن أداء الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لم يكن مقنعًا خلال مباراة الإسماعيلي، رغم تحقيق الفوز.

وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة»، :«لاعبو الزمالك في مواجهة الإسماعيلي، افتقدوا للفاعلية والايجابية على المرمى، حيث لم يستطيعوا تشكيل أي خطورة على مرمى محمد فوزي، حارس الدراويش»، موضحًا :«لولا ضربة الجزاء، التي احتسبت للفريق الأبيض، كان سيكون هناك صعوبة في الفوز على الدراويش».

وواصل : «الزمالك لم يكن بمستواه المعهود وبعض اللاعبين لم يكونوا في مستواهم، على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي والتونسي سيف الدين الجزيري».

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.