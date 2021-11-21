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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية بعدد من الأحياء، لمتابعة مجهودات شفط مياه الأمطار من المحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة المرورية شملت أحياء العمرانية والهرم وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور.

وقاد محافظ الجيزة مجهودات شفط مياه الأمطار بمحيط جامعة القاهرة وشوارع التحرير والنيل والتحرير والسودان وعاين على الطبيعه الحاله العامه لتلك المحاور.

وأشار المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها على مدار اليوم وتتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين، مؤكدا على رؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي شركة المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد الميداني ومتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول.

وبعث محافظ الجيزة برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدا على التواجد الميداني بالشارع لحين رفع كافة مياه الأمطار ولحين تحسن الأحوال الجوية، لافتا أنه تم الدفع بعدد ٤ شفاطات بكل حي ومركز وعدد ١٦ شفاط للهيئة العامة للنظافة، وعدد ٨٥ شفاط من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي و٢ عربات مجهزة لمواجه السيول بالصف وأطفيح و١٠ ماكينات كيبوتا على عربات صغيرة للتحرك بالمناطق والبؤر الساخنة وعدد ٢ بدال ديزل بطريق اسكندرية الصحراوي مع زيادة الاعداد وتنوع خطط نشر المعدات وفقا لمستويات الأمطار.