«ركز مع فريقك وليس مع الأهلي».. رسالة نارية من تيجانا إلى كارتيرون

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وجه إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك الأسبق، رسالة نارية إلى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك بعد تصريحاته في الفترة الأخيرة عن النادي الأهلي.

ووجه إسماعيل يوسف، رسالة إلى كارتيرون خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2» :«ركز مع فريقك وليس مع النادي الأهلي ولا تتحدث عنه»، مؤكدًا:«مثل تلك التصريحات الغرض منها (الشو) فقط».

كما وجه «تيجانا» رسالة إلى اللجنة المكلفة بادارة الزمالك، قائلاُ :«يجب أن يتم تعيين مدرب عام، في الجهاز المعاون لكارتيرون، بالإضافة إلى مدير كرة، مينفعش نادي كبير بحجم الزمالك، يديره مدير فني ومعه مترجم ومخطط أحمال».

وأضاف : «نفترض أن كارتيرون، تعرض للإصابة بفيروس كورونا، من سيقود التدريب والفريق في المباريات؟»، مضيفًا :«لازم يتم تعيين مدرب عام مصري، خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى مدير كرة، يقوم بحل مشاكل اللاعبين».