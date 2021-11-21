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دروجبا: إذا استمر صلاح بهذا المستوى سيحطم كل أرقامي القياسية ()

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دروجبا: إذا استمر صلاح بهذا المستوى سيحطم كل أرقامي القياسية (فيديو) دروجبا: إذا استمر صلاح بهذا المستوى سيحطم كل أرقامي القياسية ()

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علق الإيفواري ديديه درجبا، على تحطيم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أرقامة القياسية، في البريميرليج.

وأصبح الهداف التاريخي للأفارقة في الدوري الإنجليزي برصيد 108 أهداف، متخطيًا ديديه دروجبا الذي سجل 104 أهداف.

وقال دروجبا في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «المحور» : «إذا استمر صلاح، بهذا المستوى سيحطم كل أرقامي القياسية،..أريد أن أبكي».

وأضاف : «صلاح لعب معنا في تشيلسي، على الرغم من أنه لم يكن يشارك مع الفريق بشكل أساسي ورحل عن الفريق بعد فترة قصيرة، ولكن عندما شاهدناه في التدريبات، رآينا أنه يمتك كفاءة ومهارات عالية»، مضيفًا :«صلاح، كان يحتاج لوقت أكثر في الملعب لكي يظهر امكانياته الفنية».

وأوضح : «تشيلسي، كان يضم في تلك الفترة العديد من اللاعبين المميزين على رأسهم دييجو كوستنا وإيدين هازارد، لذلك كانت هناك صعوبة في مشاركته مع الفريق».

وواصل : «ما جعلني ارتبط بصلاح، أنه انسان بسيط ومهذب، على الرغم من حزنه من عدم المشاركة، ولكنه لم يتحدث بأي سوء عن الجهاز الفني أو اللاعبين، عندما يكون اللاعب بهذا القدر من الذكاء تكون مسألة وقت حتى تنفجر موهبته».

وأشار : «أتذكر عندما كان صلاح، في روما الإيطالي، كنت نتحدث سويا، وعندما جاءت عليه فترة لا يسجل فيها أهداف، سألني كيف كنت أتصرف في ذلك الموقف ونقلت له خبراتي، حيث قلت له (أننا جميعًا مرت علينا مواقف مثل ذلك، وعليك أن تعود إلى الأسس والقواعد) وعندما قام بذلك استطاع إحراز الكثير من الأهداف وهو لا يزال موجودًا على القمة».

وعن توقعه بمن سيفوز بالكرة الذهبية هذا العام، قال :«من الصعب أن أقول من سيفوز بالكرة الذهبية لأني سأقدم الحفل. أنا لا أعرف أيضا من سيفوز، ولكن صلاح يجب أن يكون من أفضل خمسة لاعبين».

وأكمل «لا أملك صوتا في الكرة الذهبية، إذا كان يجب أن أختار، سأختار أصدقائي بناء على أدائهم هذا العام. المنافسة كبيرة فهناك روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي وساديو ماني ومحمد صلاح وجورجينيو، ليست جائزة يسهل الحصول عليها ولكني لا أعتقد أن صلاح بعيدا عنها».

المصرى اليوم

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